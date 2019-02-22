﻿特色賞景天台 嘉爵園通透廳堂典雅別致

何文田一帶有不少老牌豪宅，位置上盡享交通與地利之便，故受不少買家垂青。今次帶大家走訪該區的嘉爵園，頂層連天台單位，實用面積994方呎，屬3房連1套房間隔，單位間隔四正，廳大房大空間寬闊，佈置充滿歐陸風格，更內置樓梯連私家天台。



嘉爵園位處公爵街頭段，樓齡逾30年，於幾年前完成翻新工程，因此外觀簇新。物業屬單幢式發展，每層設有4個單位，樓高15層，單位量只有約60伙，面積一律為約994方呎，間隔為三房連套房，室內不設窗台，單用率高；物業高層單位可外望九龍塘市景，還有，該盤亦鄰近花墟公園及大坑東遊樂場，休閒娛樂設施充足。



3房1套間隔



立刻走訪單位，全屋使用淺色格調佈置，白色牆身配以木地板，加上充滿歐陸風格的家具佈置，加添一份華麗感之餘，亦有助提高室內空間感。廳堂空間方正寬敞，置有兩組沙發及電視機櫃後，仍有大量活動空間，毫不感覺侷促。沙發後方即為飯廳，歐式的圓形飯桌，加上一旁的大窗方便引景入室，充滿異國情調。



客廳旁邊即為樓梯，拾級而上即為偌大的天台，天台面積寬闊，並放有戶外家具，可作為與親友開派對及發展個人興趣，提升生活質素，同時外望開揚遠九龍塘及山景，予人心曠神怡。



單位採3房1套間隔，主人套房佈置與大廳一脈相承，雙人大牀置中仍可三邊下牀，旁邊還有空間放置牀頭櫃，粉紫色的牆身令室內更感溫馨。其餘房間亦偌大方正，即使置有書桌及書櫃等家具仍不覺侷促。



廚房鋪上白色牆磚，配以同樣白色系列廚櫃配套，提供不俗下廚環境，而且有上下層廚櫃，貯物空間充足。浴室鋪上雲石地台，並設有浴缸，通透亮麗。