﻿睇樓人流上升 大坑豪宅氣氛好轉成交平穩

跑馬地及東半山豪宅睇樓量上升，不少準買家較留意大坑道約1000萬至3000萬的放盤。最近，該地段連錄成交，其中光明臺1月連錄2宗買賣，現有逾30個放盤，最平叫價約1100萬起步。



利嘉閣地產市務經理高偉鴻稱，樓市近期見有轉好跡象，不少屋苑成交轉多，不過跑馬地及東半山一帶豪宅交投未見活躍，去年12月與今年1月分別錄得12宗及約13宗買賣，表現只算平穩，對比以往旺市時有約20多宗成交，仍有一段距離。不過，近期區內睇樓量明顯增多，較去年12月多兩、三成，部份人士會留意大坑道附近的放盤，單位銀碼主要介乎1000萬至3000萬左右，傾向選擇有規模和管理的屋苑，絕大多數要求附設車位，至於會所設施則不太注重。由於大坑可提供中小型單位至大戶豪宅，客源廣泛，以年輕夫婦及家庭客較為集中。



根據1月的成交量，位於大坑道的屋苑佔約5宗，其中屬區內入門屋苑的光明臺，市場於1月中旬連錄2宗買賣。高氏透露，先有2座低層G室，實用面積568方呎，2房間隔，以市價988萬沽出。數天後，1座高層A室亦錄得承接，單位實用面積731方呎，3房1套間隔，遠眺海景，獲買家斥1738萬購入，屬市價。



光明臺連錄兩宗買賣



值得一提，光明臺所有單位不連車位，屋苑車位需要住客額外花費租用。現時，屋苑最新有約32個單位放售，最平叫價為位於低層的2房戶，叫價約1100萬起。



利嘉閣地產客戶董事黃家曦稱，大坑道另一老牌屋苑瑞士花園，近期亦罕有錄得成交，為高層F室，實用面積1265方呎，享開揚山景及市景，以市價3128萬連1個車位成交。屋苑現有少於10個單位放售，與上述同類型的放盤，連車位叫價約3100萬。



名門871呎銀主1900萬售



至於大坑兩個指標豪宅屋苑上林及名門，1月未見有成交，最新個案均於去年12月錄得。香港置業高級聯席董事李志文表示，名門最新個案為5座中層B室，實用面積871方呎，乃是銀主盤，連1個車位以1900萬易手，若以同類型單位市價約2300萬計算，是次造價低市價約17%。此外，根據資料顯示，上述單位於2007年以2056萬買入，是次成交帳面虧蝕156萬。屋苑提供約80個放盤，盤源充足，3房單位不連車位入場價約1800萬，而4房單位連車位則約4500萬起。



李氏續指，最近區內睇樓量上升，惟準買家入市態度依然觀望審慎，還價至少一成，業主議價態度要視乎單位的位置而定，較有指標性的豪宅屋苑，可減價機會有限，相反位處內街的物業，則有可能有約一成的議幅。



上林山景戶呎價2.6萬



利嘉閣地產高偉鴻則透露，上林1座低層C室，實用面積788方呎，外望山景，原連1個車位開價約2300萬，放盤約3、4個月後，終以2050萬交吉易主，較市價低約2%至3%，整體減幅逾一成。據了解，上林前身為舊式物業麗星樓，當年居民獲發展商安排原址安置作賠償，而是次單位原業主正是該批住戶之一。屋苑最新放賣盤約22個，3房戶連車位約2323萬起，4房戶連車位則約3550萬。