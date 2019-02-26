﻿雅居樂副主席11.3億奪大嶼山地

每呎樓面地價1.27萬
地政總署公佈，大嶼山長沙嶼南道地皮以11.3億批出，中標財團為釆高集團，公司董事為雅居樂副主席陳卓賢，以地皮總樓面88697方呎計，每方呎樓面地價12740元，屬市場估值上限。
地皮於上周五截標時，共接獲9個財團入標，當中包括信和、嘉華、宏安、英皇以及內房鵬瑞集團等入標。
在2017年8月，陳卓賢長子陳思銘斥資2.1億，奪得另一幅長沙地皮，以可建樓面10678方呎計，每方呎樓面地價19667元，為離島地皮新高。
萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文稱，該地中標價理想，反映部份發展商「餓地」，以及對大灣區前景充滿信心，但長遠而言，相信未來大嶼山交通網絡及規劃將更完善，長遠前景樂觀。但林浩文認為，該區洋房客源與山頂及南區不同，預期項目出售時間應會較長。
料建洋房發展前景佳
中原測量師張競達則表示，大嶼山長沙地皮上周截標共收到9份標書，入標反應不俗，符合預期，認為現時地價貼近市場預期，屬合理水平。張競達稱，由於地皮地勢較高，景致開揚及享部份海景，加上規模大，可作洋房發展，估計可建20至30幢洋房，具發展潛力。張競達又認為，受惠大型基建相繼發展及落成，加上大灣區急速發展，港府致力推動發展大嶼山，令大嶼山發展前景可看高一線，預計項目落成後銷售，呎價可達2.5萬元以上。