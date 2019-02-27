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﻿浪澄灣兩房呎租43.6元

2019-02-27 列印
　　二手再錄減租個案，美聯區域聯席董事盧麗嘉表示，大角嘴浪澄灣3座低層A室，面積550方呎，屬2房間隔，望海景，月租2.4萬，呎租約43.6元，業主於07年斥資約491.8萬購入，租金回報率約6厘。

　　祥益高級客戶經理陳秀春表示，屯門寶怡花園3座高層B室，面積415方呎，兩房設計，獲區內客垂青，以1.18萬即睇即租，呎租28.4元。

　　利嘉閣分行經理梁國恩表示，柴灣杏花邨34座低層2室，面積約499方呎，為兩房間隔，月租18800元獲承租，呎租約37.7元，據了解，業主於05年以約233.6萬購入，現租出可享租金回報約9.7厘。

　　中原區域營業經理伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊美湖居1座中層F室，面積441方呎，兩房間隔，以1.05萬租出，呎租約23.8元。
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