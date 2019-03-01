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﻿二手紛錄議價成交

2019-03-01 列印
　　據星島地產網報道，二手再錄減價成交個案，美聯高級分區營業經理熊建明表示，馬灣珀麗灣31座中層B室，面積591方呎，三房間隔，原叫價740萬，議價後以720萬易手，呎價12183元。原業主於12年以511萬購入，是次轉手帳面獲利209萬。

　　祥益高級區域經理黃肇雯表示，天水圍天盛苑M座中層6室，面積650方呎，三房間隔，以518萬（居二價）購入作自住，呎價7969元，屬於市場價成交。原業主於00年以95.8萬（居二價）購入，是次轉手帳面獲利422.2萬。

　　世紀21家天下分行經理黎振傑表示，大角咀港灣豪庭6座中層G室，面積382方呎，三房間隔，以702萬沽出，呎價18377元。據了解，原業主於10年以318萬購入，帳面獲利384萬。
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