﻿眺淺水灣海景 麗景園簡約闊廳亮麗自然

淺水灣擁有不少傳統豪宅而且設有車位，深受實力買家長期熱捧。今次為大家推介麗景園的罕有放盤，實用面積2049方呎，廳堂佈局涇渭分明，客廳相連一個大露台，能眺望淺水灣海灘及山景。



麗景園乃是淺水灣的老牌屋苑，樓齡約45年，6幢大廈分為12座，單位總數約240伙，實用面積介乎約1513至2576方呎，採3房或4房設計，每戶都擁有大露台。由屋苑步行約5至10分鐘，附近有超級市場及餐廳，同時項目附近為淺水灣海灘，適合在好天氣時候享受日光浴和暢泳一番。



屋苑坐落於麗景道18至40號，毗鄰多個具知名度的豪宅，包括淺水灣花園大廈、淺水灣花園及淺水灣道56號等。是次參觀的單位，位於屋苑7座低層單位，實用面積2049方呎，實用率約9成。步入單位，便見到呂字形設計的大廳，內櫳選用白色及木色裝潢，簡約大方，客廳與飯廳空間十足，其中客廳可擺放一組曲尺形長形沙發及茶几，廳區闊度充足，擺放特大電視機都綽綽有餘。



飯廳靠近大門，放置正方形實木餐桌，可容納8人，四周空間仍然鬆動，靠窗一邊還設有工作間。大廳還設有特大露台，故有利單位通風及採光，而且可享有東南面的廣闊景致，包括遠眺淺水灣海灘、地標建築The Lily，以及大潭郊野公園的山景。



3房雙套間隔



廳堂通往房間的走廊位不多，房間為3房2套間隔，主人套房以淺色佈置，睡眠區除了有睡牀及衣櫃外，還有位置放了健身器材，足不出戶都可以運動，套廁以酒店式「五件頭」設計，浴缸及洗手盆置於一室之外。