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﻿囍逸一房月租1.05萬

2019-03-07 列印
　　二手再錄減租個案，中原市務經理王家駒表示，粉嶺囍逸1座中層F室，面積294方呎，一房間隔，議價後以10500元獲承租，呎租35.7元。據悉，業主於16年以349萬元購入上址，是次租出單位可享約3.6厘租金回報。

　　香港置業高級聯席董事胡耀才表示，長沙灣泓景臺3座高層F室，面積477方呎，兩房間隔，望海景，原先叫價2.2萬，目前減價1500元，以2.05萬租出，呎租43元，據悉，新租客為家庭客，業主於16年以約650萬購入，現享回報約3.8厘。

　　Q房網聯席董事梁健華表示，西貢逸瓏園1座高層A室，面積699方呎，屬兩房間隔，望開揚海景，獲租客以2.25萬租入，呎租約32.2元。據了解，業主於17年以1040萬購入，按買入價計算，租金回報約2.6厘。
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