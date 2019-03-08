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﻿屋苑連錄減價成交

2019-03-08 列印
■碧海藍天一個兩房單位以850萬成交，呎價16832元。
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　　據星島地產網報道，二手再錄減價成交個案，香港置業首席分區董事文啟光表示，長沙灣碧海藍天6座中層E室，面積505方呎，兩房間隔，望海景，原叫價870萬，減價20萬，以850萬易手，呎價16832元，買家為首置客。原業主於12年以525萬購入，是次轉售帳面賺325萬。

碧海藍天呎價1.68萬沽

　　美聯助理區域經理周永業表示，筲箕灣麗東海景豪苑2座高層E室單位，面積589方呎，三房連套房間隔，以998萬易手，呎價16944元。原業主於04年以268萬購入，是次轉售帳面獲利730萬。

　　中原分行經理胡啟文表示，天水圍栢慧豪園2座中層E室，面積498方呎，兩房間隔，獲上車客以588萬承接，呎價11807元。原業主於12年以248萬購入，現沽貨帳面獲利340萬。

　　世紀21（將軍澳）分行經理魏仕良表示，將軍澳寶明苑寶松閣低層6室，面積539方呎，兩房間隔，原叫價490萬，減至445萬（居二價）獲區外白居二買家承接，呎價8256元。據了解，原業主於98年以約79萬（未補地價）購入，帳面獲利366萬。

寶明苑減45萬易手

　　Q房網助理營業經理鍾庭鋒表示，筲箕灣都城大樓低層I室，面積341方呎，兩房間隔，望開揚遠景，獲買家以413.5萬購入，呎價12126元。

　　利嘉閣首席聯席董事潘立信表示，紅磡海逸豪園25座低層F室，面積595方呎，兩房間隔，望球場景，原叫價1100萬，議價後以1060萬獲用家承接，呎價17815元。據了解，原業主於08年以470萬購入，帳面獲利590萬。
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