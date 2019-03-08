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﻿YOHO Town兩房1.45萬承租

2019-03-08 列印
　　二手再錄減價租務個案，Q房網助理營業經理衛國雄表示，元朗YOHO Town 6座中層A室，面積422方呎，兩房間隔，望開揚景，獲租客以1.45萬租入，呎租34.4元。據了解，業主於14年以385萬購入，租金回報4.5厘。

　　中原區域營業經理伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊景湖居9座低層C室，面積546方呎，三房間隔，以1.29萬租出，呎租23.6元。業主於10年以188萬購入，現享8.2厘租金回報。

　　Q房網助理營業經理衛國雄表示，元朗PARK YOHO Venezia第7B座中層B室，面積497方呎，兩房間隔，望山景，獲租客以1.27萬租入，呎租25.6元。據了解，業主於16年7月以583.2萬購入，租金回報約2.6厘。
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