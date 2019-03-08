﻿盡享海天一色 貝沙灣大廳活動空間寬闊

貝沙灣位處薄扶林鋼線灣海旁，屬臨海大型豪宅屋苑，環境清幽恬靜。是次走訪一個罕有高層放盤單位，實用面積1740方呎，採4房連2套房間隔，裝潢簇新雅致，大廳採不同牆身設計提升格調，閒時更可在露台欣賞碧海藍天，舒適寫意。



薄扶林數碼港指標豪宅貝沙灣，共分6期而建，提供逾2700個分層單位及47座洋房。屋苑設有大型會所，提供泳池、球場、戲院及健身室等設施，同時毗鄰數碼港商場，方便購買日常生活用品，而附近亦設海濱公園，消閒休憩配套充足。另外，屋苑附近有巴士小巴直達中西區及南區，往返各區都十分方便。



甫進室內，單位實用面積1740方呎，即為廣闊修長的大廳，空間極為闊落，置有L形沙發及電視機櫃特色家具後，仍有大量活動空間。而且廳堂裝潢時尚，地面鋪上白色地磚，襯以客廳的灰色地氈，形成深淺對比。而要數廳堂最特別之處，即為其多款的牆身設計，其中電視機櫃後的採用暗鏡牆身，有助提高室內空間感，而沙發後則的牆身則以淺調裝潢。



落地玻璃採光



廳堂一隅設有落地玻璃趟門連接露台，露台空間修長，有足夠空間放置桌椅，加上外望無垠海景，盡顯豪宅氣派。飯廳則放有長形餐桌，貼牆的位置改以沙發設計，配以天花的特色燈飾，用膳環境舒適。



單位採4房2套間隔，臥室均間隔四正，裝潢佈置各具特色，而且設有大窗，均外望海景，通透開揚。其中主人套房置有雙人大牀，可三邊下牀之餘，牀身兩邊還放有牀頭櫃，而近落地玻璃則外望開揚海景，感覺華麗寫意。另一臥室則設有兩張睡牀， 並在窗台位置再鋪上牀褥，配以窗外的海景，頓成寫意的休閒空間。



4房雙套間隔



廚房間隔修長實用，配有白色長形工作枱及廚櫃，中央的中空工作枱，亦可作早餐桌之用。浴室整潔企理，同時備有獨立淋浴間及浴缸，方便使用。