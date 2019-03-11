﻿議價空間收窄 元朗豪宅氣氛回暖睇樓回升

元朗一帶洋房交投略為轉好，但仍處於低位徘徊，當中錦綉花園是放盤最多的大型洋房屋苑，最新有約60間屋正在放售，近期有洋房於去年11月放售，近期累減170萬後，以市價980萬沽出，屋苑入場價已跳至1000萬起。



元朗洋房屋苑經過去年年尾的冷清氣氛後，1月的交投量回穩。利嘉閣地產高級市務經理張延生表示，元朗洋房成交主要來自錦綉花園、加州花園及加州豪園，本月暫錄約2宗成交，而1月則有9宗，不過成交量仍屬低位徘徊。區內睇樓客以換樓客為主，雖然人流彈升約三成，但他們以觀望居多，期待樓價可以回落，預料農曆新年過後，若樓價未有太大變化，準買家的入市步伐都會加快。



錦綉848呎980萬沽



元朗傳統洋房屋苑錦綉花園，繼續為區內成交最多洋房屋苑，去年整個12月的2宗買賣都來自該屋苑，而1月則錄得6宗，平均呎價約11387元。其中一宗成交造價少於1000萬，成交涉及I段第一街單號屋，實用面積約848方呎，3房2廳間隔，可直接通往後花園，原業主約於去年11月以1150萬放售，直至1月減至1050萬，約10天後再減70萬，以980萬賣出，屬市價成交，實用呎價約11557元。本月市場亦錄得屋苑位於河北第十街單號屋沽售，實用面積1035方呎，以1308萬成交，屬市價。



張氏指出，不少錦綉花園業主都已「供斷」物業，持貨力強，多數要「啱價」才會考慮出售單位。現時，屋苑入場叫價已重上1000萬以上水平，業主議價幅度由最多一成，收窄至約3%至5%，但個別業主仍願意講價，故有些單位有機會以少於1000萬的成交價易手。放盤量方面，市場有約60間洋房放售，僅約10間屋確實放售，而其他單位的叫價則較市價高約一、兩成。中原地產分區經理張健業則表示，加州花園及加州豪園經過去年12月的悶局後，市場於1月終錄成交，共有3宗。



加州豪園1450萬易手



其中，加州豪園佔2宗，包括位於米路斯徑單號屋，實用面積1387方呎，享單邊景觀，去年10月以1600萬放賣，近期以市價1450萬成功交吉沽出。加州豪園本月暫未有成交，最新的洋房放盤量約10間，惟叫價出現斷層，現時入場費約1600萬。



張氏續指，市場整體交投氣氛好轉，部分買家回流二手市場，亦願意追價入市，元朗西北區洋房參觀的睇樓客中，約三、四成為居住於元朗市中心，主要因為洋房能夠提供車位，較市中心要額外租用或購買車位來得划算。



位於牛潭尾的葡萄園，3期合共提供188座洋房，交投向來偏少，今年暫未錄買賣。中原地產分區經理巫國榮透露，屋苑去年全年只有6宗成交，最新一宗已追溯至去年10月，位於美冬大道雙號屋，實用面積2178方呎，據知單位放盤逾1年，最終以2400萬易手，實用呎價約11019元。對比7月另一間美冬大道雙號屋，實用面積2238方呎，以3000萬成交，是次造價低市價兩成。