﻿映灣園683萬沽高市價3%

潘頓於剛周日的沙田賽事中，連場搏殺卻得五亞三季後，直至尾場才憑「首飾大帝」贏馬，昨晨他收操後笑謂倘若運氣稍好，當有望贏得五W，惟食出尾胡亦總好過空手而回。至於明晚谷戰的六匹座騎，他認為以「運才」和「健康美麗」最有機會為他帶來勝仗。 「運才」大前仗作轉投方廄的首戰，即在谷草千二米贏馬，然而其後兩戰同程均未能上名，明晚轉攻昔日在葉廄時的上名路程一六五○米，潘頓分析︰「『運才』近兩仗的走勢其實也不差，只是前仗受劣檔影響，上仗則受制於早段步速太慢，才令牠止於接近而未能贏馬；如今趁狀態勇銳匆匆再出，並增程跑中距離，方嘉柏的部署十分合理。雖然今仗排九檔，但牠屬後上馬，影響相對較小，只要...

2019-03-12