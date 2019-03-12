﻿映灣園683萬沽高市價3%

中原分行分區營業經理胡國輝表示，東涌映灣園8座高層F室，面積550方呎，2房間隔，成交價683萬元，呎價12418元。買家為同區分支家庭戶，由於覓盤多時後終遇心儀單位，故快速選擇入市。
港置首席高級營業經理林健偉表示，將軍澳清水灣半島6座高層E室，屬2房間隔，面積約524方呎，以約740萬成交，呎價約14122元，屬市價，新買家為換樓客。
中原分行首席分區經理楊文傑指，鰂魚涌康怡花園H座極低層8室，面積685方呎，屬3房套間隔，原開價1150萬，減62萬以1088萬沽出，呎價15883元，較市價低約10%。
祥益分行經理謝利官指，天水圍嘉湖山莊美湖居3座高層F室，面積441方呎，屬2房間隔，原於年初以550萬放售，減20萬至530萬成交，呎價12018元，屬市價。
市場亦見新高成交。美聯助理聯席董事黃錦瀚稱，沙田晴碧花園1座高層G室，面積675方呎，3房間隔，原以1100萬放售3個月，減142萬以958萬（自由市場價）易手，呎價14193元，創屋苑新高價。
市場消息表示，元朗世宙2座低層D室，面積427方呎，屬2房間隔，以680萬售出，呎價15925元，創屋苑2房戶新高。據悉，同類單位於2月底以598.8萬成交，呎價14056元，是次成交價比半個月前高約14%。