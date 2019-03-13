﻿睇樓氣氛回升 九龍塘豪宅三房頻獲用家承接

傳統九龍塘豪宅區睇樓量平穩，在2月份整區錄約15宗成交，易手單位以分層戶為主，分佈在碧麗閣、雅芳園等老牌豪宅，此外，樓齡較新的逸瓏有連平台特色戶，以5,500萬易手，洋房屋苑曉苑有逾5000方呎大屋，以逾1.57億沽出。



中原地產資深分區營業董事雷銳光表示，九龍塘一帶的豪宅睇樓量已回復至1月水平，近期的買家以用家主導，以售價約1000萬至5000萬的為目標，2月份區內15宗買賣中，這個銀碼的成交便有12宗。當然，亦有個別大銀碼成交。



逸瓏特色戶5500萬沽



雷氏指，九龍塘2月份其中1宗大銀碼成交，包括有位於廣播道樓齡只有8年的逸瓏，為5座低層連平台單位，實用面積1479方呎，連261方呎花園及413方呎平台，4房間隔，放盤約3、4個月，原叫價5800萬，終以5500萬成交，呎價37187元。原業主於2014年以4620萬購入。現時逸瓏僅有1個放盤，叫價高達6500萬。



另資料顯示，屋苑去年全年亦只有2宗買賣，位於低層的1473方呎單位，以4500萬成交，呎價30550元；位於高層的1661方呎戶，以6000萬沽出，呎價36123元。



美聯物業區域營業董事鍾坤文表示，九龍塘區內另一宗大銀碼超級豪宅成交，為蘭開夏道15號曉彤苑一座洋房，實用面積5005方呎，5房間隔，連4個車位，原開價約1.9億，終以1.5768億沽出，呎價31504元。



據了解，原業主於2001年斥約4150萬購入上址，轉手帳面賺約1.1618億，升值約2.8倍。屋苑對上1宗買賣登記，已追溯至去年2月，該洋房實用面積約5062方呎，約以1.398億成交，呎價27618元。



鍾坤文又指出，除去洋房及特色單位外，一般分層單位以售價約1500萬至2500萬較受用家垂青，在這銀碼內近期易手單位，包括有范信達道2號的雅芳園低層D室，實用面積926方呎，3房連工人套房間隔，連1個車位，在去年11月叫價1598萬放盤，略減98萬，以1500萬成交，呎價16199元。



該廈的盤源不多，現時位於高層的E室，實用面積595方呎，3房間隔，連1個車位，叫價達1200萬，每方呎叫價20168元。



碧麗閣連車位1273萬售



中原地產高級分區經理馬肇堅透露，新近促成廣播道32號碧麗閣B座高層B2室，實用面積802方呎，3房2廳間隔，外望廣播道街景，以1273萬連車位易手，呎價15873元。原業主於1997年11月以672萬連車位購入，現易手帳面賺601萬，升值約九成。



畢架山一號1456呎售4600萬



九龍塘區大屋苑不多，其中畢架山一號約有600餘伙，在區內已算較大規模，2月錄2宗買賣，包括有11座高層A室，1104方呎，連車位以3750萬易手，呎價33967元。另10座高層A室，實用面積1456方呎，連車位以4600萬成交，呎價31593元。屋苑現約有40餘個放盤，實用面積約1100方呎的3房戶，入場叫價約2800萬。