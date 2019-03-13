﻿第一城議價後以565萬沽出

美聯首席高級營業經理鍾家豪表示，荃灣中心9座中層B室，面積為460方呎，原先叫價約550萬，議價後以548.8萬易手，呎價11930元，原業主於14年2月以約337萬購入，帳面獲利約211.8萬。
世紀21富山聯席董事劉倩彤表示，牛池灣威豪花園3座中層E室，面積401方呎，兩房間隔，望開揚景，原先叫價630萬，目前減價10萬，以620萬沽出，呎價15461元，原業主於13年以403萬購入，帳面獲利217萬。
祥益高級區域經理黃肇雯表示，天水圍天頌苑P座高層11室，面積592方呎，獲區內上車客垂青，以520萬（自由市場價）購入作自住，呎價為8784元，屬市價水平，原業主於08年以約115萬（自由市場價）購入，帳面獲利約405萬。
天頌苑獲上車客承接
Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島5座高層H室，面積323方呎，屬1房戶，獲買家以600萬購入，呎價約18576元，據了解，原業主於01年以206萬購入，帳面獲利約394萬。
利嘉閣分行經理李金浩表示，上水御皇庭3座中層D室，面積約691方呎，採3房間隔，以848萬獲承接，呎價12272元，據悉，原業主約於05年以約397.9萬購入，現轉手帳面獲利約450.1萬。