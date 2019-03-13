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﻿深灣軒兩房呎租43.1元

2019-03-13 列印
　　Q房網高級營業經理何鎮宇表示，鴨脷洲深灣軒3座中層C室，面積511方呎，屬兩房間隔，望開揚景，獲租客以2.2萬租入，呎租約43.1元，據了解，業主於16年5月以720萬購入，按買入價計算，租金回報約3.7厘。

　　美聯助理聯席董事李聖智指出，柴灣杏花邨43座中層2室，面積為713方呎，為3房設計，以月租2.6萬租出，呎租為36.5元，業主於91年以約246萬購入，以目前租金計算，回報率約12.7厘。

　　中原副分區營業經理賴昌武表示，荃灣海之戀7座中層C室，面積391方呎，1房間隔，享海景，以1.7萬租出，呎租43.5元，租客為一對公務員夫婦，業主於17年6月以688萬購入，現租出單位，可享約3厘回報。

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