﻿深灣軒兩房呎租43.1元

留學英國的一對中國情侶在吸毒後虐死貓，把貓捆綁吊起、灌酒、棒打等殘忍手法虐殺致死，還拍下照片和影片分享。事件被揭後，驚動警方調查，男方正計劃潛逃，更揚言「回國我就安全了」。 網上流傳大量讓人寒心至極的微信聊天記錄、短片、照片，網民還原事發經過，指涉事的情侶為二十歲蔡姓男子與張姓女友，在今年二月主動要求幫朋友照顧貓兒Sexy。其後有一晚蔡男吸毒後，在微信上向張女直播虐貓經過，Sexy被皮帶吊起，掛在腳架上，身體懸在半空不停打轉，嘴巴被膠紙封住，又用木棍瘋狂毆打，再給牠猛灌烈酒，揚言要用超能膠把其肛門黏合，最後小貓被虐致死。蔡男施虐過程中更向張女表示：「我自己都不知道，原來虐貓...

2019-03-13