﻿麗新2.098億奪元朗大旗嶺地皮

地政總署公佈，上周五截標的元朗大旗嶺地皮，由麗新以2.098億，力壓其餘3間入標財團奪得，以可建樓面約42157方呎計，每呎樓面地價4977元，高市場估值上限逾兩成。



元朗大旗嶺地皮昨開標，麗新發展高級副總裁潘銳民稱，地皮價錢合適，投資額約5億，將提供105伙一房或兩房分層單位，其中一房戶面積介乎280呎至300方呎，兩房戶面積介乎380至400方呎，目標買家為區內的新家庭，預計落成時間為2024年中。



他再指，該地皮位於元朗市南，地理位置優越，約十分鐘步程範圍內有生活所需的街市、超市、學校及西鐵元朗站，配套一應俱全。該地面積約12045方呎，不可建多於12層，中標財團須在2024年6月底前完成上蓋工程。並需負責地盤以北及東南面部份範圍作日後公共行人通道，並需建設相關配套設施。



地皮中標價高於預期



該地皮於上周截標時，共接獲4份標書， 除成功奪地的麗新外，其餘入標財團包括信和、亞洲聯合基建等。萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文稱，地皮中標價比預期為高，相信發展商「各自計數」，但也反映部份發展商「餓地」，同時亦代表中小地皮供應不足。由於地皮發展規限多，中標財團亦須負責鋪設公共行人通道，這會增加發展成本，預計落成後呎價達1.5萬元才有合理利潤。



中原測量師行執行董事張競達表示，是次中標價屬合理，地皮附近為低密度住宅群，環境清靜，加上規模較細，開則將以中小型單位為主，將受到上車客尤其是區內分支家庭歡迎。