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﻿清水灣半島減價192萬沽

2019-03-14 列印
　　據星島地產網報道，二手再錄減價成交個案，美聯營業經理林志堅表示，將軍澳清水灣半島3座高屋D室，面積1038方呎，屬四房間隔，景觀開揚，原先叫價1480萬，議價後以約1288萬易手，呎價12408元，原業主於13年斥資約940萬購入，是次轉手帳面獲利約348萬。

　　祥益區域董事林偉光表示，屯門景峰花園2座低層F室，面積396方呎，兩房設計，以420萬（自由市場價）易手，呎價為10606元。

　　中原副區域營業董事歐陽振邦表示，長沙灣碧海藍天6座高層B室，面積501方呎，採兩房間隔，享內園景，議價後以910萬成交，呎價18164元。據悉，原業主於10年以398萬購入，帳面獲利512萬。
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