東堤灣畔呎價1.21萬沽
中原高級市務經理吳家俊表示，長沙灣喜盈低層B室，面積295方呎，一房間隔，議價後獲買家以575萬承接，呎價19492元，新買家為外區上車客。據了解，原業主於15年以488萬一手購入，帳面獲利87萬。
美聯高級營業經理杜彼德表示，荔枝角美孚新邨6期蘭秀街46號低層F室，面積719方呎，三房間隔，原業主叫價約918萬，議價後以908萬成交，呎價12629元。據悉，原業主於78年以約26.8萬購入，是次轉手帳面獲利約881.2萬。
世紀21奇豐高級分行經理蔡蓓表示，馬鞍山翠擁華庭1座高層C室，面積1105方呎，三房間隔，望園景，原叫價1780萬，議價後以1700萬沽出，呎價15385元。據悉，原業主於05年以653.8萬購入，帳面獲利1046.2萬。
祥益高級區域經理黃肇雯表示，天水圍天頌苑A座中層1室，面積650方呎，三房間隔，以426.8萬（居二市場價）購入作自住，呎價6566元，屬市價水平。原業主於00年以約89.3萬（居二市場價）購入，帳面獲利337.5萬。
翠擁華庭減價80萬沽
香港置業首席聯席董事梁國輝表示，鴨脷洲海怡半島22座中層C室，面積581方呎，兩房間隔，望內園景，議價後以約938萬易手，呎價16145元，據了解，買家為新婚夫婦。