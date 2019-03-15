  • 2019年3月15日 星期五
  • 18º
  • 80%
熱門： 消委會交通補貼煥然懿居獨行賊呂慧儀

日報新聞 > 地產

﻿屋苑連錄減價成交

2019-03-15 列印
■東涌東堤灣畔7座低層C室，以718萬沽出，呎價12128元。
Previous Next

　　據星島地產網報道，二手再錄減價成交，利嘉閣高級分區董事關騰達稱，東涌東堤灣畔7座低層C室，面積約592方呎，採兩房間隔，望園景，原先叫價740萬，議價後減價22萬，以718萬沽出，呎價12128元。據悉，原業主於08年以238.8萬購入，帳面獲利479.2萬。

東堤灣畔呎價1.21萬沽

　　中原高級市務經理吳家俊表示，長沙灣喜盈低層B室，面積295方呎，一房間隔，議價後獲買家以575萬承接，呎價19492元，新買家為外區上車客。據了解，原業主於15年以488萬一手購入，帳面獲利87萬。

　　美聯高級營業經理杜彼德表示，荔枝角美孚新邨6期蘭秀街46號低層F室，面積719方呎，三房間隔，原業主叫價約918萬，議價後以908萬成交，呎價12629元。據悉，原業主於78年以約26.8萬購入，是次轉手帳面獲利約881.2萬。

　　世紀21奇豐高級分行經理蔡蓓表示，馬鞍山翠擁華庭1座高層C室，面積1105方呎，三房間隔，望園景，原叫價1780萬，議價後以1700萬沽出，呎價15385元。據悉，原業主於05年以653.8萬購入，帳面獲利1046.2萬。

　　祥益高級區域經理黃肇雯表示，天水圍天頌苑A座中層1室，面積650方呎，三房間隔，以426.8萬（居二市場價）購入作自住，呎價6566元，屬市價水平。原業主於00年以約89.3萬（居二市場價）購入，帳面獲利337.5萬。

翠擁華庭減價80萬沽

　　香港置業首席聯席董事梁國輝表示，鴨脷洲海怡半島22座中層C室，面積581方呎，兩房間隔，望內園景，議價後以約938萬易手，呎價16145元，據了解，買家為新婚夫婦。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd