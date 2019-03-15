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﻿安寧花園每呎34元租出

2019-03-15 列印
　　二手再錄減價承租個案，中原副分區營業經理柯勇表示，將軍澳安寧花園5座低層G室，面積465方呎，兩房間隔，望公園景，獲新租客以15800元承租，呎租34元。據了解，業主於13年以363萬買入單位，現租出單位可享5.2厘租金回報。

　　Q房網助理營業經理鍾庭鋒表示，筲箕灣形薈1A座高層D室，面積331方呎，開放式間隔，望樓景，獲租客以1.45萬租入，呎租約43.8元。據了解，業主於16年8月以587.4萬購入，按買入價計算，租金回報約3厘。

　　香港置業分區董事馬漢偉表示，南昌站匯璽2B座高層B室，面積529方呎，兩房間隔，望海景，議價後減價2000元，以2.5萬租出，呎租約47.3元。
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