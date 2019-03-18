﻿擁名校網優勢 新餘邨寬廣廳堂雅致舒適

新餘邨坐落在九龍塘，由於環境靜中帶旺，備受買家歡迎。是次介紹該廈的中層單位，實用面積950方呎，2房1套連工人房間隔，戶主花了不少心思在不同特色牆身之上，為大廳營造不同風格，打造時尚溫馨居停。



九龍塘有不少老牌住宅，其中新餘邨屹立在筆架山安域道上，物業於1975年落成，樓高8層，共提供48個住宅單位，旁為珏堡、映月臺和天樂園等。位置上，屋苑鄰近有多個大型休憩公園，包括義德道遊樂場及龍翔道遊樂場，在市區也可享受清幽寧靜，步行至九龍塘大型商場又一城及港鐵站亦相當方便，可謂生活居住兩不誤。



甫進室內，即為修長寬闊的大廳，客飯兩廳格局分明，以中央的走廊位為分隔，方便戶主隨意佈置大型家具。兩廳分別以不同牆身裝飾，更提高廳堂的層次感，其中客廳電視機後的牆身鋪上深淺不一的棕色橫紋，配以天花的特色燈飾，充滿時尚型格感覺。而客廳位置亦相當闊落，放有茶几及沙發等家具後，仍有空間放按摩椅，盡顯悠閒寫意的都會生活。



至於飯廳則有另一種風格的佈局，首先一面的牆身以鏡面裝潢，有效提高室內空間感，6人長形餐桌靠窗而放，外望樹景，用膳環境舒適。飯桌後則為開放式廚房，並以一弧形吧枱區間，旁邊亦設有入牆身酒櫃，形成獨有的休閒空間。



開放式廚房設計



單位採2房1套間隔，佈置與大廳一脈相承，其中主人套房以木地板配以白色牆身，感覺予人舒適和諧，靠牆位置造了一個長形櫃，可擺放電視機及作書桌之用，而且房內設有對流窗，方便引光入室之餘，亦有助空氣流通。另一房間同樣四正實用，靠窗一面有L形書桌，光線充足，還有空間放置電子鼓，可見空間之大。