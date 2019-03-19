宇晴軒兩房855萬沽
美聯營業經理陳凱迪表示，西環縉城峰2座高層E室，面積459方呎，兩房間隔，獲外區客以1282萬承接，呎價27930元。原業主於10年2月以737.7萬購入，是次轉售帳面獲利544.3萬。
香港置業高級聯席董事胡耀才表示，紅磡環海．東岸1B座中低層K室，面積307方呎，一房間隔，望海景，原叫價620萬，議價後減價20萬，以600萬成交，呎價19544元。原業主於15年以460.6萬購入，是次轉售帳面賺139.4萬。
利嘉閣聯席市務董事周鍵喬稱，長沙灣碧海藍天1座中層H室，面積581方呎，三房間隔，以1070萬易手，呎價18417元。原業主於05年以431.3萬購入，現轉售帳面可獲利638.7萬。
碧海藍天呎價1.84萬
祥益區域董事邱家邦表示，屯門邁亞美海灣2座高層C室，面積442方呎，兩房設計，獲區外首置客垂青，以560萬購入作自住，呎價12670元，屬市場價成交。原業主於12年以307萬購入，是次轉手帳面獲利253萬。
世紀21日昇執行董事黃文龍表示，北角港運城2座低層D室，面積653方呎，兩房間隔，原叫價1168萬，議價後以1120萬成交，呎價17152元，屬市價。