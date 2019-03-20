﻿睇樓量上升50% 西半山豪宅大碼單位頻錄易手

西半山豪宅交投回復，近期市場亦連錄得多個大戶成交。例如，單幢盤蔚然有4房2套單位，放盤約3個月，終以6100萬交吉易手，毗鄰的瀚然，上月亦有高層戶減五口價，終以4800萬沽出。



美聯物業首席高級客戶經理張家昇稱，西半山的交投明顯上升，區內1月錄約29宗成交，2月已彈升至約40宗，不少買賣都於假期過後錄得，當中銀碼1000萬至2000萬的成交佔約13宗，2000萬或以上的個案亦有約10宗。近期睇樓量也上升約一半，主要是部份業主之前離港外遊，難以預約睇樓，現在睇樓機會相對容易，熟客及新客分佈平均，他們未有再大幅還價，入市態度亦較以往明顯心急。至於本月，市場暫錄約16宗買賣。



業主叫價方面，自新一份《財政預算案》出台後，部份業主提價約2%至10%不等，張氏舉例，坐落西摩道的輝煌豪園，中層F室，實用面積721方呎，3房1套間隔，業主今年1月初連租約放盤，叫價1780萬，可商議交吉易手，1月尾下調至1680萬，在預算案當日決定提價至1880萬，較最低叫價相差約12%。



蔚然4房6100萬成交



雖然區內交投回復，但個別單位成交乃是原業主蝕讓離場。由太古地產發展、樓齡7年的單幢盤蔚然，新錄得高層B室，實用面積1589方呎，屬4房2套間隔，去年12月以7000萬放賣，1個月後調至6650萬，最後上月以6100萬交吉易手，低市價約8%。原業主於2011年6月斥約6270萬買入上址，是次成交帳面蝕約2.7%。屋苑現時提供約25個，僅有1個可安排睇樓，3房及4房單位的入場費分別約4000萬及約4480萬。



瀚然減至4800萬沽出



張氏又提到，與蔚然同系的瀚然，樓齡4年，上月亦錄得1宗蝕讓，所指單位位於高層A室，實用面積1309方呎，於去年7月放售，叫價6300萬，減五口價，終以4800萬沽出，較市價約5%。據了解，原業主是著名影星狄波拉，於2015年7月以4845萬買入該單位，持貨不足4年，帳面微蝕45萬。屋苑最新盤量不多於10個，而且皆為連租約放盤，當中較上址低5層的單位，現叫價約5200萬連租約放賣。



利嘉閣地產經理梁頌熙表示，西半山豪宅的睇樓客增多，去年年尾至今年年初期間，較多留意約700萬至1000萬的放盤，至於較大銀碼的放盤，目前都開始多人注視，比例佔約一半。然而，區內業主調高叫價的情況並不普遍，因為物業本身有一定的抗跌力，樓市早前的調整，在區內並非有明顯下調，反而業主的議價空間則進一步減少，由1月約5%收窄至現時約3%以內。



福苑連車位每呎約2.8萬



梁氏指出，坐落旭龢道的福苑，放盤及成交一向不多，現時較實在的放賣盤約3個，最平叫價約3800萬起。屋苑相隔多月後，市場上月錄得1宗3房套成交，單位位於1座中層B室，實用面積1223方呎，今年初以3100萬連1個車位放盤，即獲買家以市價2750萬承接，減幅約11%。



不久，福苑本月亦錄得買賣，美聯物業張家昇透露，1座高層A室，實用面積1397方呎，可享180度海景，原業主去年7月以4000萬連1個車位放盤，最新以3908萬易主，創屋苑同類型單位新高，實用呎價約27974元。