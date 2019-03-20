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﻿碧海藍天三房呎租38.6元

2019-03-20 列印
　　二手再錄減價租務個案，利嘉閣聯席市務董事周鍵喬表示，長沙灣碧海藍天3座低層H室，面積約577方呎，為3房間隔，以22300元獲承租，呎租約38.6元，據悉，業主於18年12月以約880萬購入，租金回報率約3厘。

　　中原分行經理麥偉成表示，粉嶺御庭軒7座高層H室，面積425方呎，兩房間隔，原先叫價約13000元，議價後以12500元獲承租，呎租29.4元。據了解，業主於10年以208萬購入，是次租出單位可享約7.2厘租金回報。

　　祥益分行經理黃文樂表示，屯門豐連2座中層B室，面積532方呎，兩房設計，以月租1.38萬租出，呎租為25.9元，業主於16年以約522萬購入，目前可享租金回報率達3.2厘。
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