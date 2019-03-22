第一城兩房450萬沽
美聯高級營業經理黃家明表示，九龍灣得寶花園H座高層2室，面積282方呎，一房間隔，望山景，成交價480萬，呎價17021元。據了解，原業主於13年以315萬購入，是次轉手帳面獲利165萬。
世紀21嘉聯分行經理林泰和表示，鴨脷洲悅海華庭3座高層G室，面積427方呎，兩房間隔，望海景，原叫價780萬，議價後獲用家以738萬承接，呎價17283元，屬市價。原業主於07年以185萬購入，帳面獲利553萬。
香港置業營業經理翁嘉慧表示，奧運站帝柏海灣5座低層D室，面積743方呎，三房一套間隔，以1788萬成交，呎價24065元。據了解，買家為家庭客，原業主於09年以約695萬購入，是次轉售帳面賺約1093萬。
利嘉閣聯席市務董事周鍵喬表示，長沙灣昇悅居8座極高層A室，面積491方呎，兩房間隔，望開揚景觀，以901.8萬易手，呎價18367元。據悉，原業主於09年以約341萬購入，帳面獲利560.8萬。
昇悅居呎價1.83萬易手
美聯高級營業經理潘剛毅表示，馬鞍山新港城H座低層7室，面積363方呎，兩房間隔，議價後以628萬成交，呎價17300元。原業主於13年以328萬購入，帳面獲利300萬。