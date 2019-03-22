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﻿藍灣半島每呎39.8元租出

2019-03-22 列印
　　二手再錄減租個案，美聯助理聯席董事李聖智指出，小西灣藍灣半島5座中層D室，面積616方呎，三房連套房間隔，以月租約2.45萬租出，呎租為39.8元。業主於07年以約399萬購入，租金回報率高近7.4厘。

　　利嘉閣分行經理李金浩表示，上水順欣花園3座低層H室，面積583方呎，三房間隔，望開揚景，原叫租16500元，議價後減價1000元，以15500元獲租客承租，呎租約27元。據悉，業主於91年10月以50.2萬購入。

　　Q房網助理營業經理衛國雄表示，元朗PARK YOHO VENEZIA第7B座中層B室，面積583方呎，兩房間隔，望開揚觀景，獲租客以1.43萬租入，呎租24.5元。據了解，業主於17年6月以641.9萬購入，按買入價計算，租金回報約2.7厘。
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