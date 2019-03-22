﻿連逾4000呎花園 鹿茵山莊古雅裝潢瑰麗巨廳

大埔鹿茵山莊坐擁半山地利，背山面海，絕大部份單位可擁遼闊吐露港海景，是次介紹的罕有洋房放盤，面積逾2900方呎，採4套房間隔，全屋樓底高曠，裝潢充滿歐陸風情，加上偌大的私家花園，盡顯豪華生活品味。



鹿茵山莊共分3部份發展，鹿茵徑為22幢2層高洋房，鹿茵軒及鹿怡居共提供10幢分別為樓高6層和12層的分層住宅單位。屋苑自設住客會所，提供各式各樣消閒娛樂設施，例如露天泳池、兒童遊樂場等。此外，物業提供穿梭巴士前往返港鐵大埔墟站，鄰近新達廣場店舖種類多，添置日常用品方便。



甫入室內，已見樓底高曠的大客廳。客廳用料上乘，高曠客廳掛上巨型水晶燈吊燈效果奢華，但不落俗套。廳堂基本以米白色牆身配襯花紋華麗的地氈，再加上黑色簡約沙發無半點違和感，客廳牆身有幾個嵌入式設計的貯物櫃，將收藏空間與牆身結合，令飯客廳空間更見使。客廳沙發旁為一個巨型的落地大窗戶，透射充足光線，令大廳空間更為明亮。



設私家泳池



沙發背後有一個巨型吧枱，吧枱身後的酒櫃收藏著各種佳釀。客飯兩廳涇渭分明，兩者之間有一個中空的飾內櫃所分隔，飯廳貫徹客廳豪華氣派，同樣有巨型水晶燈，飯廳中間有中圓形實木餐桌，配上富歐陸風情座椅，甚有宮廷氣派。



大屋設有偌大花園，面積逾4800方呎，地面以石頭鋪造，配上雅致桌椅，閒時可坐於花園居高臨下地欣賞山下景色。花園坐享180度無遮擋開揚景致，配上清幽的翠綠山巒，一旁更有露天泳池連按摩池，在這寧靜寫意的環境下暢泳，令人忘卻煩憂。



返回室內，經由豪華的樓梯拾級而上是各睡房。睡房以簡約作主調，牀架貼地設計，加強空間視覺效果。房間設計簡約，外望樹蔭，令人心曠神怡。因房間內已備寬闊的入牆衣櫃，其餘空間顯得相當靈活。大屋廚房潔白亮麗，寬敞而整齊，兩邊並列的爐具、家電、組合櫃應有盡有各式爐具亦一應俱全。