﻿新港城兩房630萬沽

美聯高級分區營業經理熊建明表示，馬灣珀麗灣1座低層H室，面積579方呎，三房間隔，議價後以660萬成交，呎價11400元。據悉，原業主於2004年以222.34萬購入，是次轉手帳面獲利437.66萬。
中原高級資深分區營業經理黃惠霞表示，荔枝角美孚新邨百老匯街7號低層B室，面積827方呎，三房連套房間隔，議價後獲買家以1100萬承接，呎價13301元。原業主於2010年以465萬購入，現沽貨帳面獲利635萬。
祥益高級客戶經理古文彬表示，屯門疊茵庭4座中層A室，面積376方呎，兩房設計，獲區內首置客垂青，以515萬購入作自住，呎價13697元，屬市價。原業主於2015年以392萬購入，是次轉手帳面獲利123萬。
海怡呎價1.61萬易手
利嘉閣聯席董事彭嘉豪表示，馬鞍山雅典居6座低層C室，面積874方呎，三房間隔，望海景，原叫價1240萬連車位出售，議價後以1230萬元沽出，呎價14073元。據了解，原業主2011年以628萬購入，帳面獲利602萬。
世紀21嘉聯分行經理林泰和表示，鴨脷洲海怡半島怡樂閣高層D室，面積641方呎，三房間隔，望開揚景觀，獲用家以1037萬購入自住，呎價16178元。據悉，原業主於2008年以330萬購入，帳面獲利707萬。