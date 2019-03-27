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﻿碧海藍天兩房月租1.95萬

2019-03-27 列印
  二手再錄減價租務個案，香港置業高級聯席董事胡耀才表示，長沙灣碧海藍天6座高層B室，面積501方呎，兩房間隔，望園景，議價後以1.95萬租出，呎租38.9元。據悉，新租客為家庭客，業主於2011年以455萬購入，現享回報5.1厘。

　　祥益高級區域經理黃慶德表示，新屯門中心1座中層B室，面積462方呎，兩房設計，獲區內客垂青，以1.1萬「即睇即租」，呎租23.8元。

　　Q房網營業經理陳諺東表示，西灣河逸濤灣4座中層B室，面積561方呎，兩房間隔，望市景，獲租客以2.68萬租入，呎租47.8元。據了解，業主於2005年以430萬購入，按買入價計算，租金回報7.5厘。

　　香港置業高級營業經理楊錦河表示，將軍澳新寶城2座高層B室，面積378方呎，兩房間隔，以1.55萬租出，呎租41元。
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