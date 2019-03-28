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﻿藍籌屋苑錄減價成交

2019-03-28 列印
　　據星島地產網報道，二手再錄用家承接個案，世紀21奇豐高級分行經理李嘉文表示，沙田第一城52座中層G室，面積304方呎，望內園景，原叫價560萬，議價後以553萬沽出，呎價18191元。

  據了解，原業主於14年以386.8萬購入，帳面獲利166.2萬。

　　祥益高級區域經理黃肇雯表示，天水圍天頌苑M座低層11室，面積601方呎，三房間隔，新買家為外區綠表客，以420萬（居二價）購入作自住，呎價6988元，屬市價成交。原業主於00年以66.4萬（居二價）購入，轉手帳面獲利353.6萬。

　　利嘉閣首席聯席董事劉鵬昌稱，馬鞍山翠擁華庭9座低層D室，面積811方呎，三房間隔，望園景，成交價900萬，呎價11097元。

  據悉，原業主於09年以394萬購入，帳面獲利506萬。
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