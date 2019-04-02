灝景灣三房破頂沽
美聯首席助理聯席董事王子超表示，上水皇府山8座低層A室，791方呎，原以1000萬放售，終以950萬成交，呎價12398元，較市價高約3%，為本月首宗成交。據悉，屋苑上月錄同類8座低層B室，以925萬沽出。
中原分行經理陳耀榮稱，荃灣爵悅庭極高層E室，454方呎，兩房間隔，獲區外換樓客以800萬購入，呎價17621元，較市價高約3至4%，亦創屋苑兩房戶新高。
世紀21嘉聯分行經理林泰和表示，鴨脷洲海怡半島怡麗閣（10座）低層H室，面積869方呎，三房間隔，外望全海景，獲區內換樓客以1600萬承接作自住用，呎價18412元，屬市價。
中原高級分行經理李浩洋指，鑽石山龍蟠苑C座高層14室，面積426方呎，兩房間隔，外望開揚市景，原以710萬放售，終減價20萬，至690萬（自由市場價）成交，呎價16197元，較市價高約3%，屋苑上月錄14宗成交，亦創屋苑一年來交投量新高。
龍蟠苑呎價1.61萬易手
祥益高級區域經理黃肇雯表示，天水圍居屋天頌苑M座低層15室，面積433方呎，原以360萬放售，後減價10萬至350萬（居二市場價）成交，並獲區內上車客「即睇即買」承接，呎價8083元，屬市價成交。