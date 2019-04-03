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﻿沙田康林苑三房 呎價10794元

2019-04-03 列印
　　世紀21（將軍澳）分行經理魏仕良表示，將軍澳富康花園5座高層D室，面積592方呎，3房間隔，望市景，獲區外綠表買家以577.5萬（居二市場價） 承接，呎價9755元。據悉，原業主於98年以約147.7萬（未補地價）購入，帳面獲利約429.8萬。

　　世紀21奇豐分行經理袁麗詩表示，沙田康林苑B座高層10室，面積554方呎，3房間隔，望內園景，獲用家以598萬（自由市場價） 承接，呎價10794元，屬市價水平，原業主於11年9月以250萬（已補地價）購入，帳面獲利348萬。

　　祥益高級區域經理黃肇雯表示，天水圍天頌苑N座高層15室，面積426方呎，獲一名區內上車客垂青，以450萬（自由市場價）購入作自住，呎價為10563元，屬市價水平。原業主於12年以約199萬（自由市場價）購入，轉手帳面獲利251萬。
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