﻿睇樓氣氛不俗 山頂南區豪宅議價幅度僅3%至5%

山頂及南區近月豪宅交投，表現仍在低位徘徊，但市場多了富豪買家問盤及睇樓，買家還價態度積極，不過，仍與業主叫價有一段距離。其中，山頂老牌豪宅七重天大廈，於本月錄得今年首宗買賣，以市價約9700萬易手。



美聯物業區域營業董事方富義表示，近月，山頂及南區的一手及二手豪宅交投保持穩定，但成交量仍在低位徘徊，若只計算二手買賣，1月錄約6宗，2月則有約3宗，本月暫有約3宗。然而，區內現時睇樓量較上月增加約一半，業主和買家大部份時間都留港，容易安排睇樓。客源方面，本地客仍然是主流，他們緊貼市場，留意樓價走勢，多數亦找尋可以用公司轉讓形式進行買賣的單位，以節省15%的買家印花稅（BSD）及15%的從價印花稅（AVD）。業主叫價方面，普遍未見因樓價輕微反彈而加價或封盤不賣，惟收窄議價空間至約3%至5%。



七重天連車位9700萬沽



本月市場二手豪宅成交中，有位於加列山道38號的七重天大廈（Eredine），屬山頂老牌豪宅，相隔約9個月後再錄成交。方氏透露，成交為中層A室，實用面積2893方呎，外望南區一帶景觀，連1個車位，以9700萬沽出，屬市價。據了解，該單位的原業主為太古地產，放盤逾1年後易手。該豪宅現有約4個放售盤，只有1個可交吉，與上述單位的實用面積相若，連1個車位，開價約1.28億。



方富義又提到，同坐落於加列山道的豪宅La Hacienda，上月則罕有錄得洋房買賣，單號屋實用面積2756方呎，可享東南面的海景，放盤逾1年後，以市價1.6億易手，實用呎價約58055元。目前，屋苑正有1座洋房放賣，叫價約1.9億。



La Hacienda呎價5.8萬售



至於南區，大潭陽明山莊市場本月暫錄得1宗成交。利嘉閣地產經理梁志偉稱，陽明山莊5座中層37室，實用面積1001方呎，2房套間隔，原業主早於去年6月，連1個車位以2950萬放售，當時仍可安排睇樓，其後到10月以月租51000元不包車位出租，以連租約形式繼續放售，最近，有買家「無樓睇」下，斥資2930萬連車位購入，屬市價。梁氏解釋，陽明山莊的2房套單位盤量不多，其中第5座的單位景觀較佳，相對較吸引。



現時，陽明山莊約15個與上述同類型的放盤，大部份連租約放售，連1個車位，叫價最平約2850萬起，下一個單位叫價已跳至約3000萬起。



梁氏表示，位於淺水灣的麗景園，最近錄得低市價成交，為7座低層28室，實用面積2049方呎，遠眺淺水灣海景，設有1個車位，於去年6、7月放賣，正值樓價高位時期，原業主叫價約5500萬，於本月以約5000萬易主，較市價低約5%。屋苑現時較實在放盤約5、6個，3房單位連1個車位兼連租約，現以約4800萬放售；4房戶連1個車位則約6500萬，可交吉。



麗景園每呎2.44萬低5%



梁志偉補充，麗景園的業主叫價會較飄忽，即使單位到價都有機會不賣，暫未見反價。整體來說，市場上買家的還價稍為收斂，由還價約一成半，至最近減至一成，但仍與不少業主心中價位有一段距離。