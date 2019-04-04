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﻿藍灣半島兩房785萬售

2019-04-04 列印
■將軍澳峻瀅7座高層G室，面積752方呎，屬三房間隔，議價後以約930萬易手。資料圖片
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        據星島地產網報道，二手再錄用家承接個案，中原高級分行經理李偉寧稱，小西灣藍灣半島5座高層G室，面積457方呎，兩房間隔，望開揚景，以785萬易手，呎價17177元。據悉，買家為用家，購入作換樓，原業主於08年以280萬購入，帳面獲利505萬。

兆康苑每呎10365元沽

　　世紀21奇豐區域經理陳偉康表示，粉嶺花都廣場4座高層C室，面積413方呎，兩房間隔，望內園景，原先叫價580萬，目前減價15萬，以565萬易手，呎價13680元。據了解，原業主於12年以223萬購入，帳面獲利342萬。

　　祥益高級客戶經理李啟昌表示，屯門兆康苑P座中層3室，面積548方呎，三房間隔，以568萬 （自由市場價）易手，呎價10365元，屬市價水平。

　　美聯高級營業經理杜彼德表示，荔枝角美孚新邨百老滙街6號高層A室，面積663方呎，三房連套房間隔，望內園景，議價後以830萬成交，呎價12519元。據悉，原業主於10年以約383.8萬購入，是次轉手帳面獲利約446.2萬。

　　利嘉閣聯席市務董事周鍵喬表示，長沙灣星匯居1座高層A室，面積約859方呎，為三房連套房間隔，原先叫價1500萬，及後反價20萬，以1520萬易手，呎價17695元。據悉，原業主於11年5月，以約1177.8萬購入，帳面獲利約342.2萬。

　　香港置業高級營業經理楊錦河表示，將軍澳峻瀅7座高層G室，面積752方呎，屬三房間隔，望開揚景，議價後以約930萬易手，呎價12367元。據了解，買家為區內分支家庭，原業主於12年7月以約607.7萬購入，帳面獲利約322.3萬。
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