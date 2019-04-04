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﻿上水彩蒲苑兩房　租金回報率九厘

2019-04-04 列印
        利嘉閣首席聯席董事黃靜顏稱，上水彩蒲苑A座低層7室，面積約438方呎，為兩房間隔，望內園景觀，以10500元獲承租，呎租約24元，據悉，業主於10年1月，以約139萬購入，現租出可享租金回報率約9.1厘。

　　香港置業營業經理張志豪表示，南昌站匯璽2期第3B座低層F室，面積350方呎，屬1房間隔，原先叫價1.8萬，議價後減價1500元，以1.65萬租出，呎租47.1元，據悉，新租客為單身客，心儀單位價錢相宜，故決定承租，業主於17年以約691萬購入，租金回報2.9厘。

　　祥益區域董事林偉光表示，屯門凱德花園1座中層B室，面積325方呎，兩房設計，獲區內客垂青，以9200元租出，呎租28.3元。
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