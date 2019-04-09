馬鞍山中心呎價1.66萬
世紀21奇豐物業天宇海分行經理黃宗信表示，馬鞍山中心低層單位，面積468方呎，坐向西北望內園景。放盤兩個月，終在「零」議價下，以780萬元沽出，呎價16667元。原業主於2013年6月以433萬元購入單位，帳面獲利347萬元離場。
中原分行高級區域聯席董事馮澤源表示，沙田中心G座中層G室易手，面積310方呎，以591萬元易手，呎價19065元。原業主於2013年以321萬元購入，持貨六年獲利270萬元離場。
中原地產分行市務經理關煜裕表示，沙田第一城31座高層H單位，面積327方呎，兩房間隔，以580萬元沽出，呎價17737元。原業主於2010年以175萬元購入單位，持貨九年帳面獲利約405萬元離場。
祥益地產高級區域經理黃慶德表示，屯門悅湖山莊9座高層A室，面積588方呎，獲區內綠表客垂青，以480萬元（居二市場價）易手，呎價8163元，造價及呎價均創屋苑新高紀錄。
悅湖山莊雙破頂易手
美聯分行高級分區營業經理林振聲表示，將軍澳居屋廣明苑C座廣賢閣高層12室，面積535方呎，兩房間隔，由於居住環境理想，吸引公屋戶承接上車，以489萬元（居二市場價）成交，呎價9140元。原業主於1998年4月以108.4萬元購入，帳面獲利380.6萬元。
編按：筆者休假，樓聲隨筆暫停一周。