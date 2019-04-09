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﻿維港灣高層呎租51.7元

2019-04-09 列印
　　二手紛錄租務個案，美聯物業區域聯席董事盧麗嘉表示，維港灣9座高層H室，面積464方呎，吸引專業人士承租，月租2.4萬元，呎租51.7元。業主於2017年9月斥資863萬元購得，按現水平租金計，回報率約3.3厘。

　　香港置業高級營業經理楊錦河表示，將軍澳新寶城2座高層C室，望內園景，面積377方呎，業主以1.55萬元放租一星期，即吸引區內客洽詢，終輕微減價500元，以1.5萬元租出，呎租39.8元。新租客為夫婦，心儀單位裝修企理，故睇樓兩次決定承租。業主於2009年4月以193萬元購入上述單位，現享回報約9.3厘。

　　中原分行副區域營業經理伍耀祖透露，天水圍嘉湖山莊5座頂層連天台特色戶，面積1280方呎，內置樓梯上私人天台，業主以2.7萬將單位租出，呎租21元。
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