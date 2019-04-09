﻿裝潢簇新時尚 山村大廈柔和大廳精緻通透

跑馬地貴為港島傳統豪宅區，而且位處名校網，一直是實力家庭客入市考慮。以下帶大家參觀區內的山村大廈放盤，面積805方呎，3房1套間隔，廳堂裝潢簡約時尚，客廳與廚房之間以玻璃分隔，增加廳內的通透感。



山村大廈於1972年入伙，採單幢式設計，大廈樓高26層，每層設有4個單位，單位總數104個。物業坐落於跑馬地的山村道，毗鄰英皇駿景酒店，亦與不少內街相鄰，如山光道及奕蔭街等，街上有不少民生小店及食肆，也設有市政大廈提供街市及圖書館等配套，日常需要都可在區內找到。至於不少有子女的家庭較為關心的校網，物業屬於小學12校網，區內有不少著名學校及國際學校。



玻璃廚房增空間感



大廈大部份單位的實用面積約800方呎，例如是次介紹的單位，實用面積805方呎，入屋需要經過小玄關才到達廳堂，客飯兩廳間隔鮮明，外連露台，廳內的裝潢新淨，用色以淺灰及木系為主，樓底尚算高曠，加上天花裝有多盞射燈，令室內十分光猛。



客廳空間感足，可放上一組大型的L形沙發，對面的牆壁改為清玻璃間隔，既可增加室內通透度，望見廚房內的佈局，又減低了沙發帶來的侷促。旁邊的飯廳擺放了長形實木飯桌，餐椅分別選用實木長椅及白色高背餐椅，天花配有特色吊燈，增加用膳的氛圍。



沿走廊前進，便可到達各個房間，主人套房只容納一張偌大的雙人睡牀，一旁的套廁亦以玻璃作間隔，戶主隨時都能擁有私人的沐浴時間。衣櫃則位於另一個房間，房內掛上大鏡面方便打扮，一室的空間不細，擁有不少的用途，非常實用。