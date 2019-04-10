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﻿奧運站維港灣三房 呎租47.9元

2019-04-10 列印
　　二手再錄減租個案，香港置業首席聯席董事文愛玲表示，奧運站維港灣3座中層B室，面積710方呎，屬3房連套房間隔，原先叫租3.5萬，議價後稍減1000元，以3.4萬租出，呎租47.9元，業主於10年以約723萬購入，現享回報約5.6厘。

　　美聯區域聯席董事盧麗嘉表示，南昌站匯璽2B座低層B室，面積529方呎，屬2房間隔，獲本地家庭客承租，月租約2.65萬，呎租約50元，業主於2017年以約2205.52萬購入，租金回報約1.4厘。

　　Q房網營業經理陳諺東表示，西灣河譽‧東低層B室，面積326方呎，屬開放式間隔，獲租客以1.68萬租入，呎租約51.5元，據了解，業主於2016年11月以520萬購入，按買入價計算，租金回報約3.9厘。
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