﻿杏花邨兩房 820萬沽售

美聯助理區域經理林振聲表示，將軍澳中心12座高層D室，面積467方呎，屬2房間隔，獲同區上車客承接，成交價約808萬，呎價17302元。據了解，原業主於10年斥資305萬購入，是次轉手帳面獲利約503萬。
祥益高級區域經理黃慶德表示，新屯門中心2座中層B室，面積462方呎。獲區內準新婚客垂青，以525萬購入作自住，呎價11364元，屬市價水平，原業主於07年以約83萬購入，持帳面獲利約442萬。
一號西九龍3房 1038萬易手
利嘉閣聯席市務董事周鍵喬表示，長沙灣一號西九龍2座高層C室，面積約616方呎，為3房間隔，業主原先叫價1130萬，及後減價至1038萬易手，呎價16851元，據悉，原業主於12年12月，以約858.1萬購入，轉手帳面獲利約179.9萬。
世紀21奇豐區域經理趙詠欣表示，馬鞍山翠擁華庭11座低層C室，面積765方呎，3房連套房間隔，望內園景，原先叫價998萬，議價後以910萬易手，呎價11895元。據了解，原業主於08年以408萬購入，帳面獲利502萬。
中原副區域營業經理許永生表示，長沙灣昇悅居2座低層F室，面積523方呎，採兩房間隔，望內園景，議價後950萬易手，呎價18164元。據了解，原業主於12年以260萬購入，帳面獲利690萬。