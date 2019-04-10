﻿眺望維港海景 GRAND AUSTIN敞亮大廳清新別致

GRAND AUSTIN是西南九龍的新晉豪宅屋苑，樓齡只有5年，擁有鐵路的便利優勢，而部份單位更前臨維港海旁。今次精選屋苑的大戶放盤，實用面積逾1200方呎，廳堂與4個房間均坐向西南。



GRAND AUSTIN於2014年入伙，由會德豐地產、新世界發展及港鐵合作發展，提供約691個單位，涵蓋1房至4房間隔，設有大型住客會所，備有泳池、健身室、宴會廳等。屋苑位於柯士甸道西，與同系的THE AUSTIN只不過一街之隔。



屋苑擁有多條鐵路優勢，特設住客出入口，前往港鐵柯士甸站，亦鄰近佐敦站及九龍站。還有，項目也與高鐵西九龍站為鄰，便利住客往返本地各區，以至內地各省市。



立即參觀大宅，單位實用面積1215方呎，大門設於一隅，玄關位置闊落，旁邊可放置鞋櫃。大廳以日字形開則，面積十分寬廣，客飯兩廳有明顯的分區，即使戶主擺放了大型傢俬都不成問題。廳內的牆身及地板採用淺色主調，家具及吊燈呈現歐陸風格，佈置簡約但不失高貴。



客廳擺放一組曲尺形沙發，對面設電視矮櫃以保持空間感，廳區還可放置茶几。飯廳放置的餐桌椅，其風格與客廳沙發如出一轍，令單位佈置更統一。客廳設有趟門與露台，儘管單位位處中層，但視野相當開揚，能夠外望旁邊的高鐵西九龍站與九龍站上蓋的豪宅區，側望便是維港煙花海景，而興建中的西九文化區將來也呈現眼前。



大廳走廊連接4房1套，每個房間與大廳同樣坐向西南，外望一致景色。主人套房的睡眠區空間工整，放置雙人睡牀都綽綽有餘，近套廁位置則訂造大衣櫃，至於套廁備有酒店式「五件頭」設計，滿足戶主所需。