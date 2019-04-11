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﻿嘉亨灣兩房 呎租50.6元

2019-04-11 列印
        二手再錄租務個案，Q房網營業經理陳諺東表示，西灣河嘉亨灣2座高層F室，面積498方呎，屬兩房間隔，望少海景，獲租客以2.52萬租入，呎租約50.6元，據了解，業主於12年12月以718萬購入，按買入價計算，租金回報約4.2厘。

　　香港置業首席高級營業經理陸文傑表示，旺角麥花臣匯1A座中層E室，面積636方呎，兩房連套房間隔，以2.7萬租出，呎租42.5元，業主於16年以約1111萬購入，租金回報2.9厘。

　　美聯區域經理佘錦驊表示，筲箕灣形薈1A座中層B室，面積約為469方呎，以2.1萬租出，呎租約44.7元，業主於16年以945萬購入，租金回報2.7厘。

　　祥益客戶經理巫嘉露表示，屯門大興花園1期3座中層B室，面積515方呎，3房間隔，以1.38萬租出，呎租26.8元。

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