珀麗灣呎價1.46萬沽
美聯高級營業經理杜彼德表示，荔枝角美孚新邨6期蘭秀街42號低層D室，面積926方呎，三房間隔，望街景，以1220萬易手，呎價13175元，買家屬外區換樓客。
世紀21北山營業董事嚴智贇表示，北角城市花園13座中層B室，面積835方呎，三房間隔，望園景，獲區外換樓客以1680萬承接，呎價20120元，屬市價水平。原業主於2009年以681萬購入，帳面獲利999萬。
香港置業首席高級營業經理林健偉表示，將軍澳日出康城領都7座高層A室，面積680方呎，三房間隔，以880萬易手，呎價12941元。據悉，原業主於2009年以488.8萬購入，是次轉售帳面賺391.2萬。
祥益高級區域經理黃慶德表示，屯門居屋龍門居16座高層E室，面積484方呎，兩房設計，獲區外首置客垂青，以412萬（居二價）購入作自住，呎價為8512元，屬市場價成交。原業主於1997年以約90.9萬（居二價）購入，是次轉手帳面獲利約321.1萬。
龍門居兩房412萬易手
利嘉閣首席聯席董事劉鵬昌稱，馬鞍山聽濤雅苑8座中層B室，面積745方呎，三房間隔，望園景，以985萬易手，呎價13221元。據悉，原業主於1997年12月以約504.4萬購入，帳面獲利約480.6萬。