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﻿屋苑錄上車客承接

2019-04-12 列印
■珀麗灣獲上車客以495萬承接，呎價14602元。
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        據《星島地產網》報道，二手再錄上車客入市個案，中原區域營業經理溫明峯表示，馬灣珀麗灣17座中高層G室，面積339方呎，開放式間隔，望海景，議價至495萬易手，呎價14602元，買家為外區上車客。原業主於2012年以294萬購入，帳面獲利201萬。

珀麗灣呎價1.46萬沽

　　美聯高級營業經理杜彼德表示，荔枝角美孚新邨6期蘭秀街42號低層D室，面積926方呎，三房間隔，望街景，以1220萬易手，呎價13175元，買家屬外區換樓客。

　　世紀21北山營業董事嚴智贇表示，北角城市花園13座中層B室，面積835方呎，三房間隔，望園景，獲區外換樓客以1680萬承接，呎價20120元，屬市價水平。原業主於2009年以681萬購入，帳面獲利999萬。

　　香港置業首席高級營業經理林健偉表示，將軍澳日出康城領都7座高層A室，面積680方呎，三房間隔，以880萬易手，呎價12941元。據悉，原業主於2009年以488.8萬購入，是次轉售帳面賺391.2萬。

　　祥益高級區域經理黃慶德表示，屯門居屋龍門居16座高層E室，面積484方呎，兩房設計，獲區外首置客垂青，以412萬（居二價）購入作自住，呎價為8512元，屬市場價成交。原業主於1997年以約90.9萬（居二價）購入，是次轉手帳面獲利約321.1萬。

龍門居兩房412萬易手

　　利嘉閣首席聯席董事劉鵬昌稱，馬鞍山聽濤雅苑8座中層B室，面積745方呎，三房間隔，望園景，以985萬易手，呎價13221元。據悉，原業主於1997年12月以約504.4萬購入，帳面獲利約480.6萬。
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