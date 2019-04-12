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﻿ISLAND RESIDENCE呎租45.8元

2019-04-12 列印
        二手再錄減價租務個案，Q房網助理營業經理鍾庭鋒表示，西灣河ISLAND RESIDENCE高層F室，面積393方呎，一房間隔，望開揚山景，獲租客以1.8萬租入，呎租45.8元。據了解，業主於2017年以883.1萬購入，租金回報約2.4厘。

　　中原副區域營業經理許永生表示，長沙灣碧海藍天3座低層G室，面積494方呎，兩房間隔，以18800元租出，呎租38.1元，據了解，業主去年12月以803萬購入，可享2.8厘租金回報。

　　祥益高級區域經理黃肇雯表示，天水圍嘉湖山莊翠湖居2座高層C室，面積551方呎，三房間隔，以1.28萬租出，呎租23.2元。

　　香港置業助理分區董事劉浩勤表示，將軍澳新寶城4座低層G室，面積377方呎，兩房間隔，望內園景，議價後以1.45萬租出，呎租38.5元。
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