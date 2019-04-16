﻿市場釋購買力 中半山豪宅交投升溫議幅收窄

中半山豪宅購買力逐步釋放，上月繼錄得雙位數的成交，近期區內貴價放盤多了買家查詢，甚至承接。位於舊山頂道的帝景園，新近有3房套戶連1個車位，放盤逾1年，以市價5800萬易手；毗鄰的嘉富麗苑亦有高層單。



中原地產分區聯席董事李建榮表示，中半山豪宅交投自1月開始已有起色，全月成交量有8宗，2月出現雙位數，有約11宗，上月氣氛持續，迄今錄約10宗，料可超越2月記錄。近月的成交個案中，實用面積逾1000方呎的單位，每月都佔一定比例，如本月最新有約6宗中碼至大碼單位買賣，造價由約2478萬至約8568萬不等，相對去年下半年期間，成交集中於中小型單位有明顯分別。



李氏解釋，樓價經過幾個月的調整後，市場累積的購買力於今年初逐漸釋放，不少富豪買家都把握機會入市。事實上，上月區內睇樓人流，較2月多約兩成，當中樓價5000萬至1億的大碼豪宅較多人問盤，還價態度不及以往進取，由2月最多兩成，目前只有約5%至8%，頗貼近業主的叫價。業主方面，雖然市場氣氛正面，但部份對後市的信心不大，即使提價亦十分理性，加幅最多約3%，也有睇好後市的業主選擇封盤不賣，佔約三成。



帝景園連車位5800萬成交



以區內指標豪宅屋苑帝景園為例，放盤量一向不多，過年前的2月初仍有約10個單位放售，在業主封盤情況下，現時盤源縮減至約5個，其中一個封盤單位為4座中層A室，實用面積1522方呎，業主於2月尾「試水溫」，連1個車位叫價約6200萬，放盤約3星期後決定不賣。另一方面，屋苑同座低層B室，同一實用面積，連1個車位，則放盤逾1年後，終於在上月沽出。李氏透露，原業主最初叫價約5700萬，在去年7月加價至5850萬後一直不變，直至最近以5800萬易手，屬市價。



上述成交乃是帝景園的入門單位，現時同類型放盤連1個車位，最平叫價跳升約6300萬，而實用面積2141方呎的大單位，連1個車位叫價則約1.18億。



嘉富麗苑「零議價」6000萬售



李建榮又提到，與帝景園相鄰的嘉富麗苑繼1月後再錄買賣，最新成交為2座高層A室，實用面積1785方呎，不包車位，可安排睇樓。原業主的意向價位約6000萬，放盤約2個月，便獲買家「零議價」承接，屬市價成交。屋苑最新的放盤量約6個，入場單位為實用面積1562方呎單位，3房1套間隔，連1個車位叫價約5300萬，可交吉。



美聯物業高級營業經理王炳傑則認為，中半山豪宅業主現時對後市都抱著半信半疑的心態，若樓價非出現大幅波動的情況，都不太輕易放售物業，而正在放賣物業的業主，未見大部份因旺市而提高叫價，反而是收窄議幅。



地利根德閣呎價2.4萬沽



例如，位於地利根德里的地利根德閣，現時業主僅提供約5%的減價空間。王氏稱，該豪宅屋苑連續2個月錄得買賣，先有2座高層B室，實用面積2330方呎，於上月以市價5650萬連租約賣出。及後，同座高一層的A室，相同面積，連1個車位以5700萬成交，呎價約24464元。據悉，該單位約半年前才確實放賣，當時叫價約6200萬，最終以上述作價沽出，累減約500萬。



地利根德閣現時有約25個單位放售，惟業主叫價較市價偏高，當中約一半單位可交吉。屋苑最平單位叫價4000萬起，位於第3座，實用面積1500多方呎的單位；至第1、2座單位開則較大，叫價約5700萬起。