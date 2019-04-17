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﻿匯璽四房雙套間隔呎租40元

2019-04-17 列印
　　二手交投氣氛良好，帶動二手租賃成交。港置高級區域經理梁德權表示，南昌站匯璽1A座中層A室，屬4房雙套間隔，面積約1503方呎，座向西南，外望海景，獲家庭客以月租6萬承租，呎租約39.9元。

　　Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島8座高層C室，面積811方呎，屬3房間隔，外望全海景，獲租客以3.2萬承租，呎租約39.5元。租客為本區客，因心儀單位飽覽藍塘海峽及清水灣遼闊海景，因此決定租入單位。

　　美聯高級營業經理劉志偉表示，奧運站柏景灣9座高層C室，面積864方呎，3房間隔，望優質全海景，獲外籍家庭客以月租約4.1萬承租，呎租約47.5元。原業主於2014年10月以約1336萬購入，現享租金回報率約3.7厘。
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