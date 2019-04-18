新元朗中心呎價1.37萬
世紀21奇豐區域經理趙詠欣表示，馬鞍山銀湖‧天峰2座中層H室，面積603方呎，兩房間隔，望內園景。以983萬易手，呎價16302元。據了解，原業主於12年以678萬購入，帳面獲利305萬。
祥益營業董事胡志偉表示，屯門居屋兆軒苑A座中層4室，面積598方呎，三房間隔，獲區內換樓客垂青，以590萬（自由市場價）購入作自住，呎價9866元，屬市場價成交。
中原高級區域營業經理黃海表示，天水圍慧景軒3座低層H室，面積551方呎，兩房間隔，以629萬沽出，呎價11416元，買家為區內分支家庭，獲父母資助買樓上車，原業主於10年以210萬一手購入，帳面獲利419萬。
利嘉閣經理郭敏輝表示，上水名都3座中層F室，面積391方呎，兩房間隔，望開揚景觀，以490萬獲買家承接，呎價12532元。據悉，原業主於11年4月以230.3萬購入，轉手帳面獲利259.7萬。
上水名都兩房490萬沽
香港置業首席聯席董事文愛玲表示，奧運站奧柏•御峯1座中層G室，面積274方呎，開放式間隔，以557萬成交，呎價20328元，據了解，買家為投資客。原業主於15年以445萬購入，是次轉售帳面賺112萬。