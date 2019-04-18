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﻿藍灣半島高層呎租41.5元

2019-04-18 列印
　　二手再錄租務個案，Q房網聯席營業董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島3座高層D室，面積598方呎，三房連套房間隔，獲租客以2.48萬租入，呎租41.5元。據了解，業主於02年8月以328萬購入，租金回報9.1厘。

　　香港置業高級聯席董事張仲賢表示，大角嘴港灣豪庭1座中層A室，面積322方呎，一房間隔，望市景，以1.58萬租出，呎租49.1元。據悉，新租客為夫婦，業主於09年以216.5萬購入，現享回報8.8厘。

　　中原高級分行經理葉桂源表示，屯門綠怡居3座低層G室，面積509方呎，兩房間隔，獲區內家庭客以12300元連車位租入，呎租24.2元。業主於10年以138萬購入，回報達11厘。
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