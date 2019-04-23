睇樓人流增加 薄扶林豪宅特色單位頻錄成交

薄扶林豪宅近日的預約睇樓人流增加，買家入市步伐加快。其中指標豪宅屋苑貝沙灣的成交宗數，亦由1月份的單位數字，到3月份升至雙位數，最近，有高層複式單位，放盤不足1周，以市價1.5億成交，呎價逾5.3萬。



中原地產高級資深客戶經理李賽桃表示，市場利淡因素逐漸消化，增加買家入市意欲，其中位於薄扶林的大型豪宅貝沙灣，3月份睇樓人流顯著上升，每天都有不少客人預約睇樓，即使平日的睇樓量也不錯，家庭客成為主要客源，故屋苑的3房戶較多人問盤，業主基本上都沒有還價空間。



事實上，貝沙灣經歷1月的「零成交」後，2月終於「開齋」，錄得6宗買賣，3月更出現雙位數，有約14宗，大部份成交為實用面積約1100至1800方呎的分層戶，成交實用呎價介乎約2.6萬至3.3萬。



李氏又透露，貝沙灣於第一季也有特色戶成交，最新一宗為屋苑第1期的高層複式單位，實用面積2789方呎，連2個車位，於3月中旬放售，不足1星期後以公司股權轉讓形式易手，造價1.5億，呎價約53782元，屬市價，是屋苑3月作價最高的買賣。



貝沙灣複式1.5億沽



現時，貝沙灣確實盤量逾50個，包括1個複式戶，實用面積2778方呎，連2個車位放售，業主開價約2億，惟不能夠以公司股權轉讓形式進行買賣。分層戶方面，「細3房」單位的入場費約3360萬，「大3房」單位則約4538萬起。整體而言，普遍業主議價幅度僅約1%至2%，個別與準買家洽購期間，更會臨場反價約5%。



至於區內老牌豪宅碧瑤灣，近月交投持續，2月全月共錄得約8宗成交，而3月則有約7宗。利嘉閣地產經理陳漢白稱，樓市近期氣氛不俗，但大部份碧瑤灣業主未有因而選擇封盤或轉賣為租，只有個別提高叫價約5%以上，與一些叫價較高的放盤看齊。屋苑最新約70個放賣盤，大部份都較市價為高，例如17座中層A室，實用面積1386方呎，3房1套間隔，連2個車位，只望到數碼港一帶建築物，業主最新叫價約3300萬，高市價約5%。



碧瑤灣頂層戶呎價2.6萬售



3月的成交個案中，佔6宗位於「上碧瑤」單位，分層戶的成交呎價維持約1.8萬至1.9萬價位，另外亦錄得頂層連天台戶，位於22座，實用面積1362方呎，連車位以3580萬沽出，呎價約26285元。該月僅有一宗的「下碧瑤」單位，同樣是頂層連天台單位，實用面積2119方呎，4房1套間隔，經公共樓梯連接約1700方呎天台，設有車位，放售不足1個月，獲買家睇樓後，豪斥5450萬承接，創屋苑同類型單位新高，呎價25720元。



陳氏指出，上址大廈早前進行大維修，影響了買賣及租賃成交，有業主索性封盤，維修剛於去年年尾完成，間接提高了增加業主的叫價能力。市場現有1個頂層連天台戶放售，4房1套間隔，連1個車位叫價約6000萬。



Aqua 33中層連租約1900萬易手



另外，位於金粟街的低密度豪宅Aqua 33，共4座提供42個單位，盤源不多。中原地產李賽桃透露，近期屋苑則錄得今年首次成交，位於2座中層C室，實用面積1257方呎，連1個車位以市價1900萬沽出，屬連租約成交。屋苑目前提供約2個放盤，入場價約1880萬。