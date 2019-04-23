新寶城三房880萬沽
世紀21物業分行經理魏仕良表示，新寶城2座高層G室，面積548方呎，三房間隔，座向東南，望山景及遠海景，獲區外買家以880萬元承接，呎價16058元。買家看中該屋苑鄰近港鐵站，故即睇即拍板。原業主於2006年6月購入上址，作價266萬，持貨12年，帳面獲利614萬元，物業升值2.3倍。
美聯分行高級分區營業經理林振聲表示，居屋市場承接不俗，同區寶盈花園2座高層A室，面積591方呎，三房間隔，獲同區上車客承接，自由市場成交價735萬元，呎價12437元。
中原分行高級資深分區營業經理丘漢偉表示，荃灣全城匯錄入伙後首宗二手成交，單位為6座高層B室，面積431方呎，享內園景，開價1000萬元，獲外區換樓客以983.8萬元承接，呎價22826元。原業主於2017年8月以723萬元買入單位，持貨不足3年，需付10%SSD即98.38萬元，帳面獲利162.42萬元離場，單位升值22%。
尚悅高市價逾3%易手
中原分區營業經理王勤學表示，元朗尚悅10座高層H室，面積743方呎，三房套連儲物房間隔，原叫價890萬，業主加價6萬至896萬沽出，並獲用家承接，呎價12059元，較市價高3至5%。