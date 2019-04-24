嘉湖山莊三房連套房650萬成交

美聯區域經理黃少明表示，將軍澳新寶城6座中層A室，面積434方呎，屬兩房設計，原先叫價687萬，議價後減至680萬沽出，呎價15668元，買家為首置新婚客。據悉，原業主於15年斥資532萬購入，是次轉手帳面獲利148萬。
新婚客680萬購新寶城
祥益分行經理黃文樂表示，屯門新圍苑D座高層10室，面積554方呎，三房設計，獲區內客垂青，以505萬（自由市場價）購入，呎價為9116元，屬市場價成交。
世紀21奇豐助理區域營業董事黎健峯表示，馬鞍山銀湖‧天峰2座高層H室，面積603方呎，兩房間隔，望山景，以980萬售出，呎價16252元。據了解，原業主於09年以353萬購入，帳面獲利627萬。
利嘉閣市務經理郭永峰表示，長沙灣一號‧西九龍1座中層A室，面積約877方呎，為3房連套房間隔，以1498萬易手，呎價17081元。據了解，原業主於12年以約1174.5萬購入，轉手帳面獲利約323.5萬。
中原高級分行經理陳偉業表示，東涌昇薈1座高層C室，面積702方呎，兩房連儲物房間隔，享山景，以867萬成交，呎價12350元，買家為區內租客，目前購入作自用，原業主則於13年以597萬一手購入，目前帳面獲利270萬。